В Раменском пожар в частном доме унёс жизни двоих человек

Ранее пять человек погибли при пожаре в частном доме в Московской области. Трагедия произошла в селе Константиново городского округа Воскресенск. Возгорание произошло 21 февраля. После его ликвидации в доме обнаружили тела четырёх детей. Также погибла их 61-летняя бабушка. Спастись удалось только старшему мальчику, который выпрыгнул из окна второго этажа. По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа электрокотла. Следователи возбудили уголовное дело.