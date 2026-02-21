СК возбудил дело после гибели пяти человек в гараже в Вологодской области

По предварительным данным, пять человек отравились угарным газом. Жертвами стали молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет. Их тела нашли в гараже после пожара. Глава региона выразил соболезнования родным погибших. Он также поручил оказать семьям необходимую помощь.