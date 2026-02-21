Стали известны детали трагической смерти блогера Алышевой под колесами грузовика

В начале месяца российский тревел-блогер Вадим погиб в Таиланде в аварии. 23-летний молодой человек ехал вместе со своей спутницей Дарьей на мотоцикле. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их мотоцикла врезалась машина, за рулем которой была местная жительница. Девушка блогера получила множественные ушибы и пять переломов.