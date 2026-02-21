Ричмонд
Стали известны детали трагической смерти блогера Алышевой под колесами грузовика

Стали известны шокирующие подробности смерти 41-летнего кулинарного блогера Александры Алышевой, которая разбилась в Анапе утром 20 февраля. Женщина на мопеде потеряла управление, врезалась в бордюр, и ее выбросило прямо под колеса грузовика.

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что мотошлем погибшей раскололся пополам. Выжить шансов не было — смерть наступила мгновенно. От самого мопеда остались буквально щепки, а на асфальте еще долго оставались следы трагедии.

Предположительно, причиной аварии стала скользкая обочина — женщина могла просто поскользнуться. Девушка вела популярный кулинарный блог «Вашу Мышь» и за несколько часов до гибели написала подписчикам, что всю ночь пекла блины к Масленице, передает «СтарХит».

В начале месяца российский тревел-блогер Вадим погиб в Таиланде в аварии. 23-летний молодой человек ехал вместе со своей спутницей Дарьей на мотоцикле. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их мотоцикла врезалась машина, за рулем которой была местная жительница. Девушка блогера получила множественные ушибы и пять переломов.