Задержаны восемь пассажирских поездов из-за поломки грузового под Ярославлем

Отмечается, что задержки поездов составляют от 25 минут до 4 часов. Пассажиры составов № 70 и № 744 получат питание на станции Ярославль. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и прав пассажиров.