Задержаны восемь пассажирских поездов из-за поломки грузового под Ярославлем

В Ярославской области из-за поломки грузового поезда задерживаются восемь пассажирских составов. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги.
«Из-за остановки грузового поезда по технической неисправности на участке Берендеево — Ростов Великий Северной железной дороги задержаны пассажирские поезда», — говориться в сообщении.
Отмечается, что задержки поездов составляют от 25 минут до 4 часов. Пассажиры составов № 70 и № 744 получат питание на станции Ярославль. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и прав пассажиров.
Ранее KP.RU писал, что приостановка движения по Крымскому мосту вызвала задержку 16 пассажирских поездов. Составы опаздывали на 1,5−8 часов из-за временного закрытия моста. Пассажирам, кто ждал более 4 часов, предоставляли питание.