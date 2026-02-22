Ричмонд
В Махачкале на станции техобслуживания нашли тела двух автомехаников

На станции техобслуживания на окраине Махачкалы обнаружены тела двух работников автосервиса.

Источник: Аргументы и факты

На станции техобслуживания, расположенной на окраине Махачкалы, обнаружены тела двух работников автосервиса, сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Согласно предварительной информации, специалисты автосервиса производили ремонт автомобиля марки «ГАЗель» в закрытом помещении бокса, при этом двигатель транспортного средства был запущен.

Предположительно, причиной гибели работников могло стать отравление угарным газом.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят работу по выяснению обстоятельств и причин инцидента.

Ранее в Вологодской области в гараже погибли пять человек, предварительной причиной их смерти также стало отравление угарным газом.