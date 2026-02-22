Ричмонд
Мужчина и трёхлетняя девочка пострадали при ударе БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области удару украинского беспилотного летательного аппарата подвергся автомобиль. В результате инцидента пострадали два человека, включая ребёнка. Происшествие случилось в районе хутора Красиво Борисовского округа. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«Мужчину и трёхлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавшие будут переведены в медицинские учреждения г. Белгорода», — уточнил губернатор, добавив, что автомобиль также получил повреждения.

Ранее в Белгородской области в результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины пострадали два мирных жителя. Происшествие случилось в районе населённого пункта Головчино Грайворонского округа. Дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате чего осколочные ранения различных частей тела получили мужчина и женщина.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

