Мужчина и трёхлетняя девочка пострадали при ударе БПЛА в Белгородской области

«Мужчину и трёхлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавшие будут переведены в медицинские учреждения г. Белгорода», — уточнил губернатор, добавив, что автомобиль также получил повреждения.
Ранее в Белгородской области в результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины пострадали два мирных жителя. Происшествие случилось в районе населённого пункта Головчино Грайворонского округа. Дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате чего осколочные ранения различных частей тела получили мужчина и женщина.
