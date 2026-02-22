Ричмонд
В Санкт-Петербурге автомобиль врезался в здание, пострадали три человека

В Кировском районе Санкт-Петербурга «Форд Фокус» протаранил здание, в результате происшествия пострадали три человека, включая ребёнка. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Источник: Life.ru

«Сегодня около 18:37 на Ленинском проспекте 41-летний водитель, управляя автомобилем “Форд Фокус” не справился с управлением и совершил наезд на здание. В результате ДТП пострадали все трое находящихся в автомобиле: водитель, 11-летняя и 69-летняя пассажирки получили травмы средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее смертельная авария произошла в Абдулинском муниципальном округе Оренбургской области — столкновение двух иномарок унесло жизни четырёх человек. Четыре человека скончались на месте, ещё двое пострадавших были госпитализированы. По некоторым данным, пятеро пассажиров являлись иностранцами.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.