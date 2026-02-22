В Санкт-Петербурге автомобиль врезался в здание, пострадали три человека

«Сегодня около 18:37 на Ленинском проспекте 41-летний водитель, управляя автомобилем “Форд Фокус” не справился с управлением и совершил наезд на здание. В результате ДТП пострадали все трое находящихся в автомобиле: водитель, 11-летняя и 69-летняя пассажирки получили травмы средней степени тяжести», — говорится в сообщении.