В Севастополе подросток на мопеде погиб под колёсами Honda

Ранее на федеральной трассе «Каспий» в Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием трёх грузовиков. Один человек погиб, ещё один пострадал. По предварительной версии, одна из фур выехала со своей полосы и столкнулась с другой, зацепив при этом третий грузовик. Удар был такой силы, что у одного из автомобилей практически полностью отсутствует кабина.