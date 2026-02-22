Тела двух автомехаников обнаружили на СТО на окраине Махачкалы

Ранее сообщалось о гибели людей в Вологодской области. Пять человек погибли в гаражном боксе в городе Бабаево. Жертвами стали молодые мужчины и девушки. Их тела обнаружили в помещении. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Следствие возбудило уголовное дело. Его квалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.