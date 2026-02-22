Москвич лишился 41 миллиона рублей после звонка от «бывшего начальника»

Мужчина, хотя и знал о подобных схемах, поверил, что это временная мера. За шесть дней он снял почти 38 миллионов рублей в двух банках, обменял валюту еще на три миллиона и перевел все на счета мошенников. Аферисты даже пытались убедить его оформить заем под залог квартиры, но не смогли быстро провести оценку недвижимости.