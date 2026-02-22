Москвич лишился 41 миллиона рублей после звонка от «бывшего начальника»

65-летний житель столицы стал жертвой мошенников, лишившись более 41 миллиона рублей. Схема обмана началась с сообщения в мессенджере, которое пришло якобы от бывшего руководителя мужчины. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили в столичной прокуратуре.
Лже-начальник написал о проверке из-за утечки персональных данных. Затем пенсионеру позвонили «сотрудники правоохранительных органов» и «финансовой организации», которые убедили его, что с его счетов финансируется противоправная деятельность. Запугав уголовной ответственностью, аферисты предложили перевести все сбережения в некий «резервный фонд».
Мужчина, хотя и знал о подобных схемах, поверил, что это временная мера. За шесть дней он снял почти 38 миллионов рублей в двух банках, обменял валюту еще на три миллиона и перевел все на счета мошенников. Аферисты даже пытались убедить его оформить заем под залог квартиры, но не смогли быстро провести оценку недвижимости.
Осознав обман, пенсионер обратился в полицию. Общий ущерб превысил 41,8 миллиона рублей.
— Напоминаем! Проверяйте любую полученную от неизвестных информацию, кем бы они ни представлялись. Самостоятельно перезвоните в организацию, откуда якобы поступил звонок или сообщение, и уточните все необходимые сведения. Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не обзванивают граждан с просьбами перевести деньги на «безопасные счета» и в «резервные фонды». Если Вам поступили такие предложения — прекратите общение. Это мошенники, — говорится в сообщении.
Сегодня угроза мошенничества в интернете стала большой проблемой для всех возрастов. Особенно уязвимы пожилые люди и те, кто мало знаком с современными технологиями. Социальная инженерия и фишинг остаются одними из самых популярных методов, которыми злоумышленники пытаются получить доступ к личным данным или финансам. Какие меры защиты принять и как защитить близких, рассказал «Вечерней Москве» руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.