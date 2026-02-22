Россиянин из ревности облил жену и пасынка бензином и пытался поджечь их

По версии следствия, вечером 21 февраля мужчина распивал спиртное с женой. Между ними вспыхнул конфликт на почве ревности. Тогда подозреваемый взял на лоджии канистру с бензином, облил горючим жену, а остатки разбрызгал по квартире и на ребенка. После этого он достал спичку и угрожал поджечь их, однако довести задуманное до конца не смог — его остановили.