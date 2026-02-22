Двух автомехаников нашли мертвыми в закрытом боксе СТО в Дагестане

2 февраля 10 детей отравились угарным газом в детском саду в Дагестане. Инцидент произошел в частном детском саду в селе Параул. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Позже в ходе проверки на месте происшествия был установлен факт незаконного подключения здания к газопроводу.