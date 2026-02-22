«Нашей мышки больше нет»: известная фудблогер из Анапы погибла в ДТП при падении с мопеда

Несколькими днями ранее трагедия произошла в Ленинградской области. В Сертолово прогремел взрыв в здании военной полиции. В результате обрушились два этажа и крыша. Погибли три человека. Источник отметил, что на месте ЧП работали оперативные службы и ФСБ.