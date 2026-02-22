«Нашей мышки больше нет»: известная фудблогер из Анапы погибла в ДТП при падении с мопеда

В Анапе погибла местная фудблогер Александра. Она вела популярный Telegram-канал «Вашу мышь!». Александра скончалась под колесами грузовика. Она не справилась с управлением мопеда. Гибель женщины подтвердил ее друг в комментарии под постом фудблогера.
ЧП случилось на Анапском шоссе. Женщина упала с мопеда на проезжую часть. Грузовик двигался в попутном направлении.
«Нашей мышки больше нет она погибла… Всем спасибо вам за проявленную ей любовь и поддержку», — сообщил знакомый Александры.
Несколькими днями ранее трагедия произошла в Ленинградской области. В Сертолово прогремел взрыв в здании военной полиции. В результате обрушились два этажа и крыша. Погибли три человека. Источник отметил, что на месте ЧП работали оперативные службы и ФСБ.