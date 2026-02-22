СК ищет новых пострадавших от рук обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика

В ведомстве обратились ко всем, кто обладает информацией о других преступлениях обвиняемого или сам пострадал от его действий, с просьбой звонить по телефону 8 (812) 570−66−71 или обращаться по адресу: Московский проспект, дом 81, говорится в сообщении.