СК ищет новых пострадавших от рук обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика

Следователи продолжают расследование уголовного дела об убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге и просят откликнуться возможных пострадавших от действий задержанного. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по городу.
В ведомстве обратились ко всем, кто обладает информацией о других преступлениях обвиняемого или сам пострадал от его действий, с просьбой звонить по телефону 8 (812) 570−66−71 или обращаться по адресу: Московский проспект, дом 81, говорится в сообщении.
В конце января тело девятилетнего мальчика, похищенного в Санкт-Петербурге, обнаружили в водоеме. Убийца был педофилом и предлагал жертве деньги за интим, но мальчик начал шантажировать преступника.
Выяснилось, что родители знали о связях сына с мужчиной. «Вечерняя Москва» собрала подробности этой страшной расправы.