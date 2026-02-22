Конфликтные тигры подбираются к Новому Владивостоку

Выход хищника к людям был зафиксирован 20 февраля в 23:43 на улице Таёжной в посёлке Тихое. Весьма крупный хищник был замечен в непосредственной близости от жилых домов.
В этом году в Надеждинском районе тигры уже неоднократно появлялись. Одного из хищников поймали в районе населённого пункта Казармы 25-й километр. Он умер в реабилитационном центре, не восстановившись после серьёзной травмы лапы, мешавшей ему вести полноценную охоту. Другого отловили в районе посёлка Ключевой.
Всего сначала года было отловлено девять тигров, причём одного из них пришлось ловить дважды: в реабилитационный центр Алексеевки зверя увезли с территории Кавалеровского округа, осмотрели, выпустили обратно в глухую тайгу подальше от людей, а он пришёл к селу Ленино в Чугуевском округе.
В Чугуевском же округе произошла трагедия — тигр убил 23-летнего охотника. По версии специалистов центра «Амурский тигр», человек сам спровоцировал зверя на нападение. Местные следопыты утверждают, что, судя по характеру следов, хищник целенаправленно преследовал двуногую добычу, утащил в укромное место и успел наполовину обглодать.