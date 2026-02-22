Окровавленного 9-летнего мальчика в одной тапочке нашли на улице в Петербурге

Выяснилось, что ребёнок через окно сбежал из квартиры на третьем этаже. Заметившая его прохожая догнала мальчика, который пожаловался на сильную боль в области челюсти и подробно описал свой опасный побег, вероятно, приведший к травмам. На место оперативно вызвали скорую помощь, ребёнка госпитализировали, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи подозревают у мальчика компрессионный перелом позвоночника, сотрясение мозга, перелом челюсти, а также множественные ушибы и ссадины.