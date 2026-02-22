В Черкасской области Украины сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине) похитили в Черкасской области священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил Telegram-канал «Первый Казацкий».
«Наши источники сообщают, что сегодня работниками ТЦК был похищен священник Свято-Михайловского храма УПЦ города Городище отец Анатолий Черненко», — сказано в публикации.
По данным собеседников, военкомы уже начали процедуру его отправки в одну из бригад ВСУ. Также отмечается, что в местном территориальном центре комплектования действует группа, которая, прикрываясь просьбами об исповеди или причастии тяжелобольного, заманивает священнослужителей, чтобы потом незаконно задерживать их.
Напомним, в конце января стало известно, что в украинском городе Хмельницком сотрудники ТЦК насильно мобилизовали протоиерея УПЦ Максима Москальчука. Его задержали по дороге на службу и забрали телефон. Священник был доставлен в военкомат.
После этого его посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении.
10 февраля сообщалось, что в Черкассах местный житель бросил гранату в сторону сотрудников ТЦК и полицейских. Затем произошёл взрыв, после чего мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о «посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего».