В Черкасской области Украины сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ

10 февраля сообщалось, что в Черкассах местный житель бросил гранату в сторону сотрудников ТЦК и полицейских. Затем произошёл взрыв, после чего мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о «посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего».