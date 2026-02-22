Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черкасской области Украины сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ

Военкомы в Черкасской области приступили к отправке в ВСУ похищенного священника УПЦ Анатолия Черненко.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине) похитили в Черкасской области священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил Telegram-канал «Первый Казацкий».

«Наши источники сообщают, что сегодня работниками ТЦК был похищен священник Свято-Михайловского храма УПЦ города Городище отец Анатолий Черненко», — сказано в публикации.

По данным собеседников, военкомы уже начали процедуру его отправки в одну из бригад ВСУ. Также отмечается, что в местном территориальном центре комплектования действует группа, которая, прикрываясь просьбами об исповеди или причастии тяжелобольного, заманивает священнослужителей, чтобы потом незаконно задерживать их.

Напомним, в конце января стало известно, что в украинском городе Хмельницком сотрудники ТЦК насильно мобилизовали протоиерея УПЦ Максима Москальчука. Его задержали по дороге на службу и забрали телефон. Священник был доставлен в военкомат.

После этого его посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении.

10 февраля сообщалось, что в Черкассах местный житель бросил гранату в сторону сотрудников ТЦК и полицейских. Затем произошёл взрыв, после чего мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о «посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего».