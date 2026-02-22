В центре Львова раздались взрывы, есть погибшие и раненые правоохранители

Ранее пять человек погибли и не менее 17 получили ранения в результате мощного взрыва цистерны со сжиженным топливом в чилийском Сантьяго. Трагедия произошла после того, как водитель грузовика потерял управление и врезался в опору освещения — спустя секунды шоссе накрыло огненным облаком. Причиной катастрофы стало превышение скорости. Водитель фуры спровоцировал цепное столкновение ещё семи автомобилей, после чего прогремел взрыв.