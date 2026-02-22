Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники внедряют новую схему обмана продавцов в интернете

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Дистанционные мошенники стали обманывать продавцов в интернете, предлагая по QR-коду со ссылкой на интернет-страницу указать реквизиты карты якобы для зачисления денег. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Philipp Katzenberger/CC0

Так, аферисты находят в интернете объявления и сообщают о готовности оплатить покупку. При этом жертве они отправляют QR-код со ссылкой на интернет-страницу, где нужно указать реквизиты карты якобы для зачисления денег. Когда не ожидающий подвоха человек сканирует код и заполняет требуемую на странице информацию, вместо зачисления денег с его банковского счета происходит списание накоплений.

В МВД в связи с распространением этой схемы призывают не вводить реквизиты банковских карт на сомнительных интернет-страницах. Также в министерстве советуют не переходить по QR-кодам, которые в онлайн-переписке присылают неизвестные собеседники.