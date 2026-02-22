Мошенники внедряют новую схему обмана продавцов в интернете

Так, аферисты находят в интернете объявления и сообщают о готовности оплатить покупку. При этом жертве они отправляют QR-код со ссылкой на интернет-страницу, где нужно указать реквизиты карты якобы для зачисления денег. Когда не ожидающий подвоха человек сканирует код и заполняет требуемую на странице информацию, вместо зачисления денег с его банковского счета происходит списание накоплений.