BMW разорвало пополам в смертельной аварии в Ростове-на-Дону, трое погибли

В Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции. Утром 21 февраля на территории Ворошиловского района полицейский, находившийся не при исполнении, управляя BMW с четырьмя пассажирами, врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП). Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало пополам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
В результате аварии погибли три человека, включая самого водителя. Двоих пострадавших пассажиров доставили в больницу с травмами.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трех лиц. На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении.
До этого автомобиль Mercedes упал с эстакады Московского скоростного диаметра. Машина приземлилась на другую иномарку. В аварии погибли два человека. Позднее появилось видео момента ДТП. На кадрах видно, как Mercedes перевернулся в полете и упал, задев Hyundai.