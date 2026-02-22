BMW разорвало пополам в смертельной аварии в Ростове-на-Дону, трое погибли

В Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции. Утром 21 февраля на территории Ворошиловского района полицейский, находившийся не при исполнении, управляя BMW с четырьмя пассажирами, врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП). Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало пополам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.