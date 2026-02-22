Трагедия в Воскресенске: пожар в частном доме унес жизни четырех детей

В подмосковном Воскресенске при пожаре в частном доме погибли пять человек, включая четырех детей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
«В Воскресенске возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара пяти человек, четверо из которых дети», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что 21 февраля экстренные службы получили информацию о возгорании в доме в селе Константиново. После ликвидации огня были обнаружены тела четверых детей в возрасте от 3 до 6 лет и их 62-летней бабушки.
Как отметили в СК, находившийся в доме 14-летний подросток смог спастись. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Предположительно, причиной пожара могло стать аварийное состояние отопительного котла. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в результате пожара в частном доме в Песочном под Санкт-Петербургом погибли три человека. Пожарным службам удалось локализовать огонь только через три часа. После ликвидации пламени спасатели обнаружили под обломками здания тела погибших. СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту трагедии.
Во Владивостоке в результате пожара в квартире многоэтажного дома погибли трое детей в возрасте 3, 6 и 9 лет. На момент возгорания несовершеннолетние находились в квартире без взрослых. Прокуратура Владивостока взяла под контроль ход доследственной проверки по данному инциденту.
Также при пожаре в жилом доме в центре Москвы пострадали девять человек. Прибывшие на место первые пожарные расчеты обнаружили возгорание лифтовой шахты и лестничных клеток с 1-го по 8-й этаж. Пожар был ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 37 человек.
Как писал KP.RU, в Якутии в пожаре погибли пять человек, включая троих детей. Пожарным не удалось оперативно извлечь людей из-за сильного задымления и 40-градусных морозов. Двоих пострадавших все же удалось спасти.