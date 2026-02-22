Трагедия в Воскресенске: пожар в частном доме унес жизни четырех детей

Также при пожаре в жилом доме в центре Москвы пострадали девять человек. Прибывшие на место первые пожарные расчеты обнаружили возгорание лифтовой шахты и лестничных клеток с 1-го по 8-й этаж. Пожар был ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 37 человек.