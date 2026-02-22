Ричмонд
Около 10 взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом

Жители Саратова и Энгельса в воскресенье, 22 февраля, сообщили о серии мощных взрывов над городом.

Как рассказали очевидцы, около 02:00 в южной части Саратова начали раздаваться громкие звуки — всего насчитали до 10 взрывов, от которых срабатывали автомобильные сигнализации. Меньшее количество хлопков было слышно над Энгельсом. Местные жители также заметили две вспышки в небе над Волгой.

По словам очевидцев, сбито уже несколько вражеских дронов. Над городами воют сирены воздушной опасности. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет, передает Telegram-канал Shot.

21 февраля в Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 77 украинских дронов над территорией России. Больше всего было сбито над Краснодарским краем — 24 беспилотника.

