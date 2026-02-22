Около 10 взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом

Как рассказали очевидцы, около 02:00 в южной части Саратова начали раздаваться громкие звуки — всего насчитали до 10 взрывов, от которых срабатывали автомобильные сигнализации. Меньшее количество хлопков было слышно над Энгельсом. Местные жители также заметили две вспышки в небе над Волгой.