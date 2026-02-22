На Бали похитили сыновей двух украинских воров в законе: одному из них отрезали пальцы

На Бали разворачивается ужасающая история о похищенных сыновьях украинских воров в законе. Неизвестные выкрали двух молодых людей. Известно, что одному из похищенных — Игорю Комарову — отрубили фаланги пальцев на руке. Так пишет Telegram-канал INSIDER UA.
На фото молодой человек предстает искалеченным. В том числе, пострадало лицо мужчины. За Игоря Комарова, по имеющимся сведениям, требуют большой выкуп.
Как стало известно, второй похищенный смог сбежать. Он не появляется ни на одном из фото.
Ранее представители Таганской ОПГ помогли совершить покушение на вора в законе Аслана Усояна. Он известен как Дед Хасан. Члены преступной группировки с самого ее основания расправлялись с неугодными им людьми самым жестоким способом. Выходцы из ОПГ признались, что помогали кавказским криминальным авторитетам в организации покушения на вора в законе номер один — Деда Хасана.