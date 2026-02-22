На Бали похитили сыновей двух украинских воров в законе: одному из них отрезали пальцы

Ранее представители Таганской ОПГ помогли совершить покушение на вора в законе Аслана Усояна. Он известен как Дед Хасан. Члены преступной группировки с самого ее основания расправлялись с неугодными им людьми самым жестоким способом. Выходцы из ОПГ признались, что помогали кавказским криминальным авторитетам в организации покушения на вора в законе номер один — Деда Хасана.