В результате взрывов во Львове пострадали 14 человек

В результате взрывов в центре Львова пострадали 14 человек. Об этом сообщили городские власти.

Источник: Life.ru

Пострадавшие доставлены в медучреждения, среди раненых есть сотрудники правоохранительных органов. Точная информация о причинах взрывов отсутствует. Львовский мэр Андрей Садовой утверждает, что речь идёт о теракте.

Как ранее сообщала Нацполиция, взрывы прогремели в центральной части города после прибытия нарядов патрульной полиции на вызов. Было слышно не менее двух взрывов в городе. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство в транспортном средстве или рванула граната. Сообщается о нескольких погибших.

