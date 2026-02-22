Десять поездов задерживаются в Ярославской области из-за технической неисправности

На участке Берендеево — Ростов Великий в Ярославской области произошла остановка грузового поезда по технической причине, из-за чего с отклонением от графика следуют уже десять пассажирских составов. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.
Время задержки составляет от 15 минут до четырех часов. Пассажиры поездов № 70 (Москва — Чита) и № 744 (Москва — Кострома), опоздавших более чем на четыре часа, обеспечены питанием на станции Ярославль-Главный.
— Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени задержки поездов, — говорится в сообщении.
19 февраля в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что из-за сложных метеоусловий в Тульской области по состоянию на 15:00 несколько поездов дальнего следования задерживались на срок от одного до шести часов. Так, состав № 280 Санкт-Петербург — Таганрог задержался на более чем три часа, а № 119 Санкт-Петербург — Белгород и № 143 Москва — Кисловодск — на более чем два часа.