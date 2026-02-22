Десять поездов задерживаются в Ярославской области из-за технической неисправности

19 февраля в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что из-за сложных метеоусловий в Тульской области по состоянию на 15:00 несколько поездов дальнего следования задерживались на срок от одного до шести часов. Так, состав № 280 Санкт-Петербург — Таганрог задержался на более чем три часа, а № 119 Санкт-Петербург — Белгород и № 143 Москва — Кисловодск — на более чем два часа.