Восемь машин утонули на водоемах Приморья этой зимой

По меньшей мере две машины любителей зимней рыбалки провались под лёд накануне на реке Партизанской под Находкой. Видео и фото происшествий появились в социальных сетях региона. По официальным данным, всего с начала зимнего сезона под ушло 8 машин.
«Как минимум уже два автомобиля провалились за один день на Сучане», — сообщают в социальных сетях очевидцы происшествий.
Спасатели со своей стороны предупреждают, что выезд на гладь акваторий на машинах категорически запрещен. Исключение составляют лишь специально оборудованные под контролем специалистов-дорожников и служб МЧС участки объезда трасс.
«Водоёмы опасны из-за неравномерного замерзания, а нынешняя оттепель лишь усугубляет ситуацию», — официально сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Зачастую ЧП случаются даже там, где визуально лёд кажется прочным. Любителей зимней рыбалки не останавливают даже административные штрафы за нарушение.
МЧС напоминает, что отдых может закончится трагически. В случае, если человек или машина провалились под лёд, необходимо сразу сообщить по телефону «112».