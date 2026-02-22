Дети возрастом до 6 лет и их бабушка погибли при пожаре в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

Утром 15 февраля пожар разгорелся в частном доме в населенном пункте Песочный под Петербургом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих человек. Сотрудникам пожарных служб удалось потушить огонь спустя около трех часов. Спасатели обнаружили тела троих человек. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, заявили в региональном СК.