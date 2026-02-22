Дети возрастом до 6 лет и их бабушка погибли при пожаре в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

В Московской области 21 февраля случился страшный пожар. Огонь охватил частный дом. В результате погибли четверо маленьких детей и их 62-летняя бабушка. По этому факту возбуждено уголовное дело. Так заявили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Московской области.
Уточняется, что ЧП случилось в деревне Константиново. При пожаре удалось спастись только одному человеку. Четырнадцатилетний подросток, как и жертвы, находился в горящем доме. Однако остальные не сумели выбраться. Погибли дети возрастом от трех до шести лет.
«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 109 УК РФ), причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — говорится в материале регионального ГСУ СК России.
Сообщается, что пожар мог быть вызван аварийной работой отопительного котла. Следователи и криминалисты в настоящий момент работают на месте ЧП. Вскоре будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Утром 15 февраля пожар разгорелся в частном доме в населенном пункте Песочный под Петербургом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих человек. Сотрудникам пожарных служб удалось потушить огонь спустя около трех часов. Спасатели обнаружили тела троих человек. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, заявили в региональном СК.
В тот же день пожар произошел на нефтяной скважине в Самарской области. Огонь охватил подъемный агрегат для ремонта скважин вблизи городского поселения Нефтегорск. Механизм обслуживал скважину, находящуюся на ремонте. В результате пострадали четыре человека. Их доставили в больницу. Погибших нет.
Страшный инцидент ранее зафиксировали и в подмосковном Сергиевом Посаде. Несколько частных домов загорелись из-за падения наледи. Пожарные локализовали огонь на площади 244 квадратных метра. При тушении пожара одного человека нашли мёртвым. Еще пятеро пострадали. Их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ.