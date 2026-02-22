В США голый мужчина угнал машину скорой помощи с пациентом внутри

Житель американского штата Висконсин в голом виде проник в машину скорой помощи, в которой находился пациент, и угнал её, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию.
37-летний Бенджамин Фелтс употребил спиртное и захотел прокатиться на медицинском автомобиле. Мужчина сел за руль, воспользовавшись отсутствием персонала в машине. Полиция начала погоню за угнанным автомобилем.
Фелтс смог проехать примерно 30 километров, пока правоохранители не прокололи шины транспортного средства, за рулём которого он находился. Журналисты уточнили, что нарушитель и пациент не пострадали.
Фелтса задержали и направили на психиатрическую экспертизу. Мужчине также предъявили обвинения в четырёх уголовных преступлениях и шести мелких правонарушениях, в том числе в вождении в состоянии опьянения.
Напомним, в мае сообщалось, что во время одного из рейсов авиакомпании British Airways экипаж обнаружил в уборной бизнес-класса голого стюарда, который танцевал. В самолёте в этот момент находились 470 пассажиров.
Ранее также стало известно, что полиция в американском штате Айова нашла в одном из подвалов 56 голых связанных студентов местного университета. Их глаза закрывали повязки. Также студентов полностью обмазали едой.