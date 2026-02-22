В Ярославской области сломался грузовой поезд: задерживаются уже десять пассажирских составов

Техническая неисправность грузового состава в Ярославской области привела к задержке уже десяти пассажирских поездов. Инцидент с поломкой зафиксировали на участке Берендеево — Ростов Великий. Некоторые пассажиры будут обеспечены питанием. Так заявили в пресс-службе Северной железной дороги.
В сообщении отмечается, что количество задерживающихся проездов выросло к 00:45 22 февраля. Вечером прошлого дня их число составляло восемь составов.
По обновленным данным, время задержки в пути следования составляет от 15 минут до четырех часов. Утверждается, что бригады оказывают помощь пассажирам.
«Задерживаются поезда № 70 Москва — Чита, № 744 Москва — Кострома, № 104 Москва — Ярославль, № 6008 Александров — Ярославль-главный, № 6009 Ярославль-главный — Александров, № 746 Москва — Кострома, № 108 Москва — Вологда, № 927 Переславль — Москва», — сказано в материале.
Кроме того, указывается, что пассажиров составов № 70 и № 744 обеспечат питанием. Задержка этих поездов составляет более четырех часов. Пассажиров обеспечат питанием на станции Ярославль-Главный.
«Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает всё возможное для сокращения времени задержки поездов», — оповестили в компании.
Вечером 17 февраля стало известно о ЧП в районе железнодорожной станции Ангарич в Амурской области. С ж/д путей сошли 25 вагонов. Из них 23 опрокинулись. При происшествии никто не пострадал. Однако несколько пассажирских составов следовали с задержками. Движение на месте схода вагонов полностью восстановили на следующий день. Ночью 18 февраля задерживались два пассажирских поезда. Людей обеспечили питанием из-за позднего время прибытия.
Кроме того, в тот же день, происшествие случилось в сообщении с Крымом. Число задержанных поездов «Таврия» составляло десять составов. По направлению из Крыма к назначенному времени не прибыли девять поездов. Максимальная задержка среди них составила 11 часов. Состав следовал по маршруту Симферополь — Москва. Поезда серьезно задерживались из-за атаки БПЛА на полуостров. В акватории Черного моря было сбито 50 дронов.