Ночной хаос на Нукусской: в Ташкенте столкнулись сразу три автомобиля

Как сообщили в УБДД, авария произошла примерно в 21:35 на перекрёстке улиц Нукусская и Глинка. В дорожно-транспортном происшествии участвовали автомобили Cobalt (водитель 37 лет), Nexia-3 (36 лет) и Gentra (19 лет).
По официальной информации, водитель Gentra, двигаясь в одном направлении с Nexia-3, совершил с ней столкновение, после чего потерял управление. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Cobalt.
В результате ДТП водителю Gentra была оказана первая медицинская помощь. Его текущее состояние и информация о возможной госпитализации не уточняются.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Сотрудникам предстоит установить, по какой причине Gentra сначала врезалась в Nexia-3. В соцсетях активно обсуждают версию о возможном превышении скорости, однако официального подтверждения этим предположениям пока нет.