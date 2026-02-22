Ночной хаос на Нукусской: в Ташкенте столкнулись сразу три автомобиля

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Сотрудникам предстоит установить, по какой причине Gentra сначала врезалась в Nexia-3. В соцсетях активно обсуждают версию о возможном превышении скорости, однако официального подтверждения этим предположениям пока нет.