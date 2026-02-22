Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночной хаос на Нукусской: в Ташкенте столкнулись сразу три автомобиля

Vaib.uz (новости Узбекистана. 22 февраля). Вечером 21 февраля в соцсетях начали распространяться кадры с места серьёзного ДТП в Яккасарайском районе Ташкента. На видео — искорёженные кузова и разбросанные по дороге детали. Пользователи писали, как минимум о трёх повреждённых автомобилях.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в УБДД, авария произошла примерно в 21:35 на перекрёстке улиц Нукусская и Глинка. В дорожно-транспортном происшествии участвовали автомобили Cobalt (водитель 37 лет), Nexia-3 (36 лет) и Gentra (19 лет).

По официальной информации, водитель Gentra, двигаясь в одном направлении с Nexia-3, совершил с ней столкновение, после чего потерял управление. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Cobalt.

В результате ДТП водителю Gentra была оказана первая медицинская помощь. Его текущее состояние и информация о возможной госпитализации не уточняются.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Сотрудникам предстоит установить, по какой причине Gentra сначала врезалась в Nexia-3. В соцсетях активно обсуждают версию о возможном превышении скорости, однако официального подтверждения этим предположениям пока нет.