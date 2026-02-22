В Калифорнии нашли тело последнего погибшего из группы пропавших лыжников

Напомним, 17 февраля появилась информация, что возле озера Тахо в округе Невада сошла лавина. В этом районе находилась группа из 16 человек, в которую входили 12 лыжников и четыре гида. Часть из них пропала без вести. Другим лыжникам удалось выбраться из-под лавины. Они ожидали помощи на месте происшествия. В округе начали поисково-спасательную операцию. Для такой работы были привлечены как минимум 46 человек.