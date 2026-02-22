В Калифорнии нашли тело последнего погибшего из группы пропавших лыжников

Спасатели обнаружили тело последнего погибшего лыжника, который пропал в составе группы после схода лавины в горах в американском штате Калифорния, сообщила шериф округа Невада Шэннон Мун.
Ранее стало известно, что члены поисковой команды нашли восемь тел лыжников.
«Сегодня я могу подтвердить, что мы нашли девятого человека из наших пропавших лыжников», — сказала Мун на пресс-конференции.
Шериф отметила, что, главным образом, поиски осложнялись неблагоприятными погодными условиями и плохой проходимостью. Она также обратила внимание, что операция будет завершена только тогда, когда спасатели и члены экипажа вертолёта не спустятся с гор.
Напомним, 17 февраля появилась информация, что возле озера Тахо в округе Невада сошла лавина. В этом районе находилась группа из 16 человек, в которую входили 12 лыжников и четыре гида. Часть из них пропала без вести. Другим лыжникам удалось выбраться из-под лавины. Они ожидали помощи на месте происшествия. В округе начали поисково-спасательную операцию. Для такой работы были привлечены как минимум 46 человек.