Прокуратура начала проверку после пожара с пятью погибшими в Амурской области

Поздно вечером 21 февраля произошло возгорание частного дома на улице Северной. В результате происшествия погибли пять человек.
«В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте происшествия работал заместитель прокурора г. Благовещенска Павел Герасимов», — говорится в сообщении ведомства.
Предварительной причиной данного возгорания назвали неосторожность при курении. Сигнал о пожаре поступил спасателям поздно вечером. К моменту их прибытия горели веранда и кровля здания. Тела двух мужчин и трёх женщин обнаружили звенья газодымозащитной службы. Пожар на площади сорока квадратных метров был ликвидирован.
