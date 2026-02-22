Ричмонд
Прокуратура начала проверку после пожара с пятью погибшими в Амурской области

Прокуратура Амурской области начала проверку по факту пожара в Благовещенске, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Life.ru

Поздно вечером 21 февраля произошло возгорание частного дома на улице Северной. В результате происшествия погибли пять человек.

«В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте происшествия работал заместитель прокурора г. Благовещенска Павел Герасимов», — говорится в сообщении ведомства.

Предварительной причиной данного возгорания назвали неосторожность при курении. Сигнал о пожаре поступил спасателям поздно вечером. К моменту их прибытия горели веранда и кровля здания. Тела двух мужчин и трёх женщин обнаружили звенья газодымозащитной службы. Пожар на площади сорока квадратных метров был ликвидирован.

