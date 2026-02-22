В Красноярском крае потушили девять пожаров за сутки

За прошедшие сутки в Красноярском крае произошло девять пожаров. В огне погибли три человека.
О трагедия на юге региона, в селе Тубинск, мы уже подробно писали. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По предварительной версии, местная жительница устроила поджог в доме, в котором ее муж распивал с друзьями спиртное. Женщине не нравилось, что ее муж уходит в загулы с приятелями.
21 февраля в селе Ермаковское пожарные тушили хозпостройки. Пламя охватило 84 квадратных метра. С огнем удалось справиться восьми сотрудникам МЧС с помощью трех единиц техники. Предварительная причина происшествия — нарушения правил пожарной безопасности при топке печи.
В поселке Кононово из-за неосторожного обращения с огнем сгорел пустующий дом с двумя верандами. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На тушение выезжали десять пожарных на трех спецмашинах. Причину инцидента еще выясняют дознаватели.