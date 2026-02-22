В Красноярском крае потушили девять пожаров за сутки

О трагедия на юге региона, в селе Тубинск, мы уже подробно писали. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По предварительной версии, местная жительница устроила поджог в доме, в котором ее муж распивал с друзьями спиртное. Женщине не нравилось, что ее муж уходит в загулы с приятелями.