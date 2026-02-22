Ричмонд
Во Львове ночью прогремели взрывы: воздушная тревога не объявлялась

Во Львове произошли взрывы, есть погибшие и раненые.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 22 февраля во Львове прогремело несколько взрывов. Как сообщают местные издания, воздушная тревога в городе и области не объявлялась. По данным «Страны», есть погибшие и раненые. Причины взрывов остаются неизвестными.

Как пишет издание, среди пострадавших числятся сотрудники правоохранительных органов. Взрывы зафиксировали после прибытия патруля на вызов.

Согласно приложенным к посту видео, на месте ЧП начался сильный пожар. Утверждается, что ранения также получил военный.

На прошлой неделе в Одессе взорвали легковой автомобиль. Пострадал мужчина. Инцидент случился днем 16 февраля в одном из районов города. Мужчина получил травмы при детонации неизвестного устройства. Пострадавшего госпитализировали.