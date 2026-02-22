Последний шанс: странное свечение заметили в районе поиска Усольцевых

Родственники, волонтеры и все неравнодушные россияне даже спустя пять месяцев не теряют надежды на обнаружение семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края.
Волонтер местного поискового отряда Светлана Торгашина рассказала, что в районе поиска Усольцевых тепловизор зафиксировал странное свечение.
Кого могли зафиксировать тепловизоры и почему на утро сигнал пропал — в материале aif.ru.
Хронология поиска семьи.
В конце сентября семья Усольцевых из Красноярского края отправилась в небольшое семейное путешествие в районе поселка Кутурчин Партизанского района.
Сначала 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина остановились на одной из местных турбаз, а позже решили прогуляться до горы Буратинка.
На прогулку они отправились 28 сентября 2025 года, но пропажу семьи заметили лишь на следующий день, когда Ирина перестала выходить на связь с коллегами. Последние сообщили о пропаже старшему сыну Ирины — Данилу. Поиски семьи начались только 1 октября.
Ситуацию семьи ухудшало то, что именно в день пропажи, 28 сентября, в районе Кутурчина резко испортилась погода — тем вечером сильно похолодало.
Сотни волонтеров и спасателей искали семью, но тщетно. Использовалась самая разная техника, но ни одного следа семьи так и не было найдено. 12 октября активная фаза поисков была свернута из-за ухудшения погодных условий.
Основной версией следствия на протяжении всего времени остается несчастный случай, однако вещественных доказательств или следов, подтверждающих это, так и не найдено.
Странное свечение.
Участвовавшая в поиске Усольцевых волонтер местного поискового отряда Светлана Торгашина рассказала NSG24.ru, что после пропажи семьи местность обследовали с помощью тепловизора, который засек святящиеся точки. Их отметили на карте, но людей в этих местах с утра не нашли.
Эксперт в области тепловидения Денис Лездин в разговоре с aif.ru рассказал, что тепловизор мог зафиксировать любое живое существо, и не обязательно это были люди.
«Это может быть и животное. Дальше зависит от разрешения тепловизора, можно ли отличить. Если с дрона съемка, оператор осматривает внимательнее участок с объектом», — пояснил специалист.
Примечательно, что тепловизор может засечь в основном крупных животных: лосей, кабанов, волков.
Тепловизор фиксирует разницу температур между наблюдаемым объектом и окружающей средой. Любое живое существо обычно теплее, чем, например, камни и деревья, поэтому на экране прибора оно выделяется ярким пятном.
Почему дроны не обнаружили Усольцевых?
Во время активной фазы поиска Усольцевых была задействована различная техника, в том числе беспилотники. Однако даже это не помогло найти хоть какие-то зацепки.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев объяснил aif.ru, почему беспилотники оказались бессильны во время поисковой операции в красноярской тайге.
«Беспилотники помогают в осмотре больших и труднодоступных пространств. Но нужно учитывать, что дроны хорошо и эффективно работают на открытых территориях, в полях, степи, над водными акваториями, на опасных участках, куда не могут добраться поисковики — это разные завалы, буреломы, песчаные карьеры, обрывы и так далее. Где есть леса, беспилотники менее эффективны, они не увидят то, что скрыто под деревьями», — отметил он.
Кроме того, беспилотники становятся менее эффективными во время неблагоприятных погодных условий. Дождь, снег, сильный вечер — все это осложняет работу беспилотников или вовсе делает ее невозможной.
«Беспилотники могли исследовать только часть территории, где не было плотного леса. Один дрон за световой день мог облететь и сделать кадры на участке в 50 гектаров, в темное время беспилотники неэффективны», — добавил эксперт.
