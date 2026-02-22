В Бодайбо вернули отопление во все жилые дома в зоне ЧС

В Бодайбо коммунальщики вернули тепло во все жилые дома в зоне ЧС. Напомним, в конце января произошла авария на теплосетях из-за чего школы, детские сады и жилые дома в части города остались без отопления. Как сообщил губернатор Иркутской области, 21 февраля были выполнены все ключевые задачи. При этом аварийно-восстановительные работы не окончены.
— На данный момент к теплоснабжению подключены все жилые дома, попавшие в зону ЧС, и в которых на данный момент проживают люди. Это — 194 строения. Пока неподключенными остаются 2 индивидуальных дома, в них сейчас никто не живёт, — пояснил глава региона.
Что касается холодного водоснабжения — подача началась. Пока, вода идет техническая и использовать ее для употребления нельзя.