Восемь человек спасли на пожаре в одном из домов во Владивостоке

Погибших нет, причина возгорания устанавливается.

Источник: Аргументы и факты

В субботу, 21 февраля, произошёл пожар в многоквартирной доме на улице Снеговой во Владивостоке. Прибывшие на место происшествия огнеборцы МЧС эвакуировали 8 человек. Еще 34 человека, среди которых было 7 детей, смогли покинуть место пожара самостоятельно.

«На момент прибытия пожарных из окна квартиры на 6 этаже шел густой дым. Дымом были отрезаны от выхода восемь человек, в том числе два ребенка», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

В итоге огонь удалось потушить. Двое мужчин получили небольшой ущерб для здоровья, жертв удалось избежать.

Всего в Приморье было в субботу более десятка возгораний. В Артеме горел частный жилой дом, а в пригороде Владивостока — пристройка к домохозяйству.

Причины всех происшествий сейчас устанавливают дознаватели.