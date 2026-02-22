В Хабаровске школьница провалилась под лед на набережной

Инцидент произошел на центральной набережной Хабаровска, где компания подростков решила проверить прочность льда, игнорируя предупреждающие знаки и ограждения. Одна из девочек не удержалась и провалилась в полынью. К счастью, ее оперативно вытащили из ледяной воды. Состояние школьницы не уточняется, но госпитализация, вероятно, не потребовалась.