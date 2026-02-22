В результате пожара в частном доме на Камчатке скончался 61-летний мужчина

Ночью 22 февраля в Петропавловске-Камчатском произошёл пожар, унёсший жизнь человека. Сигнал о возгорании в двухэтажном частном доме с деревянной пристройкой поступил диспетчерам МЧС в 2:29. Площадь строения составляла 7 на 7 метров.