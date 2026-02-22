Ричмонд
Взрывы во Львове: власти заявили о теракте

Мэр Львова заявил о взрывах, речь идет о теракте.

Источник: Комсомольская правда

В украинском Львове ночью 22 февраля услышали взрывы. В городе произошел теракт. Об этом оповестил мэр Львова Андрей Садовой в Telegram-канале.

По его данным, пострадали 14 человек. Их госпитализировали в местную больницу. На место прибыли оперативные службы.

Мэр также заявил, что в ходе теракта погибла женщина-сотрудница полиции. Андрей Садовой призвал жителей сохранять спокойствие.

Этой ночью во Львове и области не объявляли воздушную тревогу. По данным местных СМИ и властей, причины произошедшего пока не известны.

Ранее в воинской части Киева избили наемника из Бразилии. Он скончался от полученных травм. Наемнику было 28 лет. Он умер после применения к нему «жестокого наказания». Избиение, как оказалось, было методом местных руководителей.