Мэр Львова заявил, что взрыв, прогремевший в городе, был терактом

Садовой сообщил, что произошедший во Львове взрыв был терактом.

Источник: Аргументы и факты

Андрей Садовой, занимающий должность мэра Львова, заявил, что прогремевший в городе взрыв был терактом, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что во Львове произошли взрывы. По предварительным данным, они прогремели в районе СИЗО.

«Это был теракт», — отметил Садовой в своем сообщении.

Кроме того, он проинформировал о том, что в результате инцидента пострадали 14 человек. Все они были госпитализированы.

Накануне также стало известно, что взрывы прогремели на территории Киева. В городе объявлялась воздушная тревога.