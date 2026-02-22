Мэр Львова заявил, что взрыв, прогремевший в городе, был терактом

Андрей Садовой, занимающий должность мэра Львова, заявил, что прогремевший в городе взрыв был терактом, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что во Львове произошли взрывы. По предварительным данным, они прогремели в районе СИЗО.
«Это был теракт», — отметил Садовой в своем сообщении.
Кроме того, он проинформировал о том, что в результате инцидента пострадали 14 человек. Все они были госпитализированы.
Накануне также стало известно, что взрывы прогремели на территории Киева. В городе объявлялась воздушная тревога.