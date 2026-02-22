Появились кадры с провалившейся под лёд машиной с туристами на Байкале

Напомним, трагедия в Иркутской области на озере Байкал произошла 20 февраля. Внутри машины, которая провалилась под лёд, находились водитель и восемь пассажиров. Одному из туристов удалось спастись, остальные погибли. В агентстве по туризму Иркутской области рассказали, что перевозчик, который доставлял путешественников, не был легально зарегистрирован.