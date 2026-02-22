Появились кадры с провалившейся под лёд машиной с туристами на Байкале

В Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлён момент погружения в воду автомобиля с китайскими туристами, который провалился под лёд возле мыса Хобой на озере Байкал.
На кадрах можно увидеть, как очевидцы пытаются помочь одному из путешественников, который смог выбраться из салона тонущей машины. Люди, стоящие рядом с разломом, бросили ему верёвку.
Также в ролике можно заметить, как автомобиль быстро погружается в воду.
Напомним, трагедия в Иркутской области на озере Байкал произошла 20 февраля. Внутри машины, которая провалилась под лёд, находились водитель и восемь пассажиров. Одному из туристов удалось спастись, остальные погибли. В агентстве по туризму Иркутской области рассказали, что перевозчик, который доставлял путешественников, не был легально зарегистрирован.
Следователи допросили жену водителя затонувшего автомобиля, очевидца трагедии и сотрудников отелей, в котором остановились туристы.