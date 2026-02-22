Ричмонд
В Сети опубликовали момент ухода под лёд «буханки» с туристами на Байкале

В соцсетях публикуют момент ухода под лёд УАЗа с туристами из Китая на Байкале. Видео появилось в группе «ДТП 38RUS» в Max.

Источник: Life.ru

В Сети опубликовали момент ухода под лёд «буханки» с туристами на Байкале. Видео © Max / ДТП 38RUS.

Кадры запечатлели момент спасения: очевидцы вытягивают верёвкой из тонущей машины единственного выжившего — гражданина Китая, а УАЗ стремительно уходит под лёд.

Напомним, трагедия произошла 20 февраля. Микроавтобус УАЗ с туристами из Китая выехал на лёд Байкала и провалился в воду в районе мыса Хобой. Погибли восемь человек, их личности установлены. Выжил один, его допросили. Поиски тел завершены. Следователи допрашивают причастных лиц, в том числе они пообщались с супругой утонувшего водителя.

