Бухта Врангеля покрылась черной пленкой, местные бьют тревогу

Вода в бухте Врангеля в Приморском крае покрылась черным слоем угольной пыли и маслянистой пленкой. Местные жители называют случившееся экологической катастрофой.
По словам очевидцев, шлейф загрязнения тянется на десятки метров вглубь бухты, расположенной примерно в 250 километрах от Владивостока. Люди утверждают, что причиной стала осевшая пыль от угольных терминалов в портах.
Несколькими днями ранее Находкинская транспортная прокуратура уже сообщала о нарушениях экологических требований у компаний, занимающихся перегрузкой угля в портах Находка и Восточный. Официальных комментариев по поводу почерневшей воды в бухте Врангеля пока не поступало. Бухта является популярным туристическим местом на восточном побережье залива Находка в Японском море, передает aif.ru.
Помимо этого, по информации СМИ, на побережье Анапы после ночного шторма обнаружили десятки птиц в мазуте. Волонтеры полагают, что это могут быть последствия катастрофы в Керченском проливе в декабре 2024 года, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Тогда два танкера получили пробоины и разломились на части, а в море попали тонны мазута. Что произошло в конце 2024 года, могут ли новые обстоятельства быть последствиями той катастрофы и насколько безопасно сейчас на Черноморском побережье — в материале «Вечерней Москвы».