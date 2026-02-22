Бухта Врангеля покрылась черной пленкой, местные бьют тревогу

Помимо этого, по информации СМИ, на побережье Анапы после ночного шторма обнаружили десятки птиц в мазуте. Волонтеры полагают, что это могут быть последствия катастрофы в Керченском проливе в декабре 2024 года, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Тогда два танкера получили пробоины и разломились на части, а в море попали тонны мазута. Что произошло в конце 2024 года, могут ли новые обстоятельства быть последствиями той катастрофы и насколько безопасно сейчас на Черноморском побережье — в материале «Вечерней Москвы».