Житель Хабаровска перевел более 60 тысяч для разблокировки смартфона

Житель Хабаровска попытался помочь знакомой в трудной ситуации, но вдруг оказался в беде. Девушка обманом забрала доступ к его учетной записи и принялась шантажировать. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Источник: Комсомольская правда

Молодой хабаровчанин познакомился с подругой в интернете. В ходе переписки она попросила помочь скачать документ из ее облачного хранилища, сославшись на то, что ее учетная запись — заблокирована. Парень авторизовался под названными ей данными, а сразу после этого аферистка сообщила, что перехватила его аккаунт и потребовала перевести деньги — иначе измененный пароль она не даст.

Молодой человек сделал как ему велено, но вместо данных получил ссылку на «администратора», который потребовал средств и на свой счет, угрожая обвинениями в спонсировании терроризма. В итоге хабаровчанин лишился более 60 тысяч рублей за один вечер.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, «Мошенничество». Прокуратура призывает не переводить деньги незнакомцам и немедленно прекращать разговор при любых подозрительных действиях.