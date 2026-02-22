Студентка из Приморья потеряла 368 тысяч рублей из-за мошенников

18-летняя студентка одного из учебных заведений Уссурийска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Девушка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Почты России, и попросил подтвердить адрес доставки заказного письма. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
После перехода по высланной ссылке девушке позвонил другой человек, который сообщил, что мошенники получили доступ к ее личным данным и пытаются оформить кредит на имя ее родителей.
Девушка испугалась и согласилась выполнить все указания собеседника, который в дальнейшем перевел ее звонок на человека, представившегося сотрудником Центробанка. Тот пообещал помочь и потребовал от девушки оформить кредиты на родителей, обналичить деньги и перевести их на подконтрольный счет.
Оформив кредитные карты на сумму 368 тысяч рублей, студентка перевела деньги на указанный счет. Позже она узнала, что стала жертвой дистанционного мошенничества. Об этом она рассказала родителям и обратилась в полицию.
«По факту открыто уголовное дело. Полицейские предупреждают, что мошенники часто используют психологическое воздействие, требуют от жертв не раскрывать информацию и инструктируют их по шагам для получения кредита и перевода средств на чужие счета», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Полиция призывает людей быть осторожными и не доверять незнакомцам, так как мошенники могут представляться сотрудниками различных организаций.