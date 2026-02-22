В Калифорнии обнаружено тело последнего из пятнадцати пропавших лыжников

Напомним, в районе горы Касл-Пик в штате Калифорния 17 февраля под лавину попала группа из 16 лыжников. Шесть человек выжили и оставались на месте схода в ожидании эвакуации. Группа состояла из четырёх гидов и 12 клиентов. Позднее в горах обнаружили тела восьми человек. Ещё один человек числился пропавшим без вести.