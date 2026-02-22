Двое туристов пострадали по пути на скалу Ермак в нацпарке «Красноярские Столбы»

21 февраля сотрудники МЧС, дежурившие на выдвижном посту нацпарка «Красноярские Столбы» дважды эвакуировали травмированных туристов с одного и того же маршрута. Оба инцидента произошли в районе скалы Ермак. Подробностями поделились 22 февраля в КГКУ «Спасатель».
Сначала 33-летняя посетительница парка подвернула ногу и сообщила об этом в экстренные службы. Спасатели нашли женщину, оказали ей первую помощь, уложили ее на носилки и доставили ее на свой пост. Затем они передали пострадавшую прибывшей бригаде скорой помощи.
Чуть позже в том же месте поскользнулся и ударился мужчина. Его эвакуировали аналогичным способом: вынесли с крутого склона, доставили к дороге и вызвали медиков.
Спасатели напомнили любителям активного отдыха, что зимой из-за гололеда обычная прогулка по нацпарку может обернуться крупными неприятностями. Риск получить ушибы, вывихи и даже переломы очень велик. Специалисты призывают жителей края быть предельно осторожными на маршрутах, внимательно смотреть под ноги и по возможности использовать обувь для зимних походов с нескользящей подошвой.