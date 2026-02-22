Двое туристов пострадали по пути на скалу Ермак в нацпарке «Красноярские Столбы»

Сначала 33-летняя посетительница парка подвернула ногу и сообщила об этом в экстренные службы. Спасатели нашли женщину, оказали ей первую помощь, уложили ее на носилки и доставили ее на свой пост. Затем они передали пострадавшую прибывшей бригаде скорой помощи.