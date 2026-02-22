Доллары из Турции и «принтерные» миллионы: СГБ пресекла две попытки сбыта фальшивой валюты

Первый эпизод был зафиксирован в Навои. В ходе оперативного мероприятия были задержаны лица, занимавшиеся сбытом поддельных 100-долларовых купюр. По данным правоохранительных органов, 42-летний житель Намангана вступил в преступный сговор с ранее неоднократно судимым 54-летним уроженцем Джизакской области, который в настоящее время проживает в Ташкенте.
Сообщается, что фальшивые доллары были ввезены в Узбекистан из Турции через территорию Кыргызстана. Злоумышленники пытались реализовать 19 900 долларов поддельными купюрами за 14 000 долларов настоящими. В момент сделки их деятельность была пресечена оперативниками.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 176 Уголовного кодекса (изготовление, хранение и сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг). В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
Второй случай произошёл в Ташкенте. 29-летний житель Чустского района Наманганской области, войдя в доверие к столичному гражданину, предложил ему приобрести поддельную валюту: 10 тысяч долларов купюрами по 100 долларов, 10 миллионов сумов купюрами по 100 тысяч сумов и 5 миллионов сумов купюрами по 50 тысяч сумов — за все это он попросил 5 500 долларов.
В ходе оперативного мероприятия сотрудники Управления СГБ по городу Ташкенту совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями задержали подозреваемого с поличным при попытке продажи. В настоящее время по данному факту также возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
В очередной раз напоминаем: будьте предельно осторожны при покупке долларов у уличных валютчиков, а также при получении крупной суммы наличными — например, при продаже квартиры или автомобиля. Даже если купюры выглядят убедительно, лучше обязательно проверить их в банке. Несколько минут проверки могут уберечь от серьёзных финансовых потерь и проблем.