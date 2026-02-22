Обвиняемый во взятке генерал Кувшинов признал вину и заключил соглашение

Обвиняемый в коррупции бывший начальник 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны РФ, генерал Константин Кувшинов признал вину и заключил досудебное соглашение. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщили в Хамовническом суде Москвы.
— В суд поступило представление прокурора в отношении Кувшинова об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, — передает сообщение пресс-службы ТАСС.
26 августа прошлого года правоохранители арестовали Константина Кувшинова. Его обвинили в хищении более 57 миллионов рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования. Тогда его поместили под стражу.
Сотрудники правоохранительных органов также пресекли деятельность организованной преступной группы, похитившей почти два миллиарда рублей при поставках вещевой продукции в Минобороны РФ по завышенным ценам.